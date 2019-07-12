Sarıyer'de marketten evine dönen kadın gaspa uğradı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de marketten evine dönen kadın gaspa uğradı. Çantasını vermek istemeyen kadın ile gaspçı arasında arbede yaşandı. Gaspçı kadından aldığı çanta ile ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olay, Çayırbaşı Mezarlık Arkası Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan marketten alışveriş yapan kadın, evine doğru yürürken arkadan gelen bir gaspçının saldırısına uğradı. Kadının çantasını alan gaspçı kaçmak istedi. Kadın, çantasını bırakmak istemeyince gaspçı kadını darp ederek olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri mağdur kadının yanına koştu. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gaspçının eşkalini tespit eden ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakini Serdal Kıran "Kadın markete gitti. Evine dönerken ara sokakta saldırı oldu. Kadının çığlıklarını duyduk. Yardıma koştuk. Polise haber verdik. Kadın polislerle karakola gitti" dedi. Polis, kaçan gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

