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Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları kamerada

20.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de mazgal kapaklarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer’de mazgal kapaklarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılar Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiburnu Mahallesi’ndeki bir sokak üzerinden 2 ayrı mazgalın çalınması üzerine hareket geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların ATV motor kullanarak mazgal kapaklarını çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını belirledi. Olayla ilgili araştırma başllan polis ekipleri Pakistan uyruklu N.M.K., N.U. ve Afganistan uyruklu R. K. isimi zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar ile birlikte biri çalıntı iki adet ATV motor da ele geçirildi.
Polis ekipleri çalıntı mazgal kapaklarını satın alan hurdacılar İ.A. ve F.P.’yi de gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. ve F.P serbest bırakılırken. R.K. isimli şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. N.M.K. ve N.U. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer’de mazgal kapağı hırsızları kamerada

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