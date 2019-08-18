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Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 06:26 | Son Güncelleme

Sarıyer'de minibüs denize düştü: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de minibüsün denize düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan H'nin kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde önce balık tutan 2 kişiye çarptı ardından denize düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, balık tutan Tevfik U. ve Murat A. ile minibüste bulunan Mehmet Furkan H, Ahmet A, Hande G. ve Seda E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Tevfik U'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

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minibüs polis Sarıyer

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