HABER
  4. SARIYER'DE MİNİBÜSLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ 

SARIYER'DE MİNİBÜSLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da çarparken, ortalık savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıyer, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Akbulut'un kullandığı 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle karşı yönden gelen Murat Özdamar'ın kullandığı 34 GE 7363 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kargo şirketine ait minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken sürücü Sait Akbulut, minibüs içerisinde sıkıştı. Murat Özdamar kontrolündeki kamyonet ise yola savrularak önce önündeki TIR'a ardından da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince, bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Cendere Caddesi üzerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışını normale döndü.
"KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR"
Kazayı gören bir kişi, "Ben arkadan geliyordum. Önümdeki araçla karşıdan gelen aracın kafa kafaya çarpıştığını gördüm. Önümdeki araç şeridinde seyir haldeydi. Toplamda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar" dedi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetten çıkarılan yaralıların yerde yattığı anlar ve sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerince çıkarılması yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldıMolla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı
Çocuğa şiddete ’sessiz çığlık’ vitriniÇocuğa şiddete ’sessiz çığlık’ vitrini
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

MNG'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Bitlis Ahlat'ta kar yağışı okulları tatil etti

Bitlis'te bir ilçede eğitime ara verildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Merak ediliyordu! İmamoğlu test edip fotoğraflarını paylaştı

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Muğla merkezli 7 ilde muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu!

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Hepsi dilencinin üzerinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.