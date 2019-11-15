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Sarıyer’de öfkeli grup husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 04:57 | Son Güncelleme

Sarıyer’de daha önceden tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerine 1 aracı bırakarak kaçtı.

Sarıyer’de daha önceden tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerine 1 aracı bırakarak kaçtı. Silahlı kavga sonucunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Daha sonra kavga eden şüpheliler, olay yerine otomobil ile gelerek husumetli oldukları iki kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille olay yerinden kaçtı. Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yaşanan olay ile ilgili inceleme başlattı.

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