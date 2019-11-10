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Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 02:48 | Son Güncelleme

Sarıyer'de otomobille kafa kafaya çarpışan minibüs devrilirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıyer Katar Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde Osman M.'nin kullandığı minibüs ile Bülent T.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken Bülent T. ile Osman M. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan iki yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle polis cadde üzerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer trafik kazası

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