HABER

Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 05:46 | Son Güncelleme

SARIYER'de otomobille kafa kafaya çarpışan minibüs devrilirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.  Kaza, Sarıyer Katar Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de otomobille kafa kafaya çarpışan minibüs devrilirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıyer Katar Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde Osman M.'nin kullandığı 34 VGF 84 plakalı minibüs ile Bülent T.'nin kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken Bülent T. ile Osman M. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan iki yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle polis cadde üzerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemediBursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi
25 bin sorgulama, 150 bin TL ceza!25 bin sorgulama, 150 bin TL ceza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Emniyet son bilançoyu açıkladı! 25 bin sorgulama, 150 bin TL ceza!

25 bin sorgulama, 150 bin TL ceza!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Gece yarısı tekne faciası! Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Kocaeli'de kanlı infaz! Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.