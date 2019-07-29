Sarıyer'de otomobillerden panel hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, park halindeki araçlardan çalınan çok sayıda direksiyon simidi ve gösterge paneli ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da Yeni Mahalle'de bir evin önünde park halindeki araçtan ön konsol ve klima paneli çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, PTT Evleri Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki araçta yapılan aramada, 7 direksiyon simidi, gösterge paneli, teyp kumandası ve bağlantı kabloları, 5 double teyp, 6 oto teybi, teyp paneli, anfi, 6 klima paneli, 2 gösterge paneli, 9 havalandırma paneli, iç aydınlatma paneli, el freni butonu, 3 dokunmatik ekran, joy stick parçası ve ses sistemi paneli ele geçirildi. Araç sahipleri Özdemir E. (36) ve Yunus E. de (25) "hırsızlık malını satın almak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

