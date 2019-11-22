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Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 23:01 | Son Güncelleme

Sarıyer'de parkta oturan kişi silahlı saldırıda yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir kişi parkta otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak'ta Burak Ö. parkta otururken 3 kişinin saldırısına uğradı. Önce darbedilen Burak Ö, ardından sağ bacağından silahla vuruldu.

Burak Ö'yü yaralayan saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Burak Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Burak Ö. ile saldırganların husumetli olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı

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