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Sarıyer’de patlayan piknik tüpü panik yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

Sarıyer’de 5 katlı apartmanın bahçesinde bulunan barakadaki piknik tüpü patladı.

Sarıyer’de 5 katlı apartmanın bahçesinde bulunan barakadaki piknik tüpü patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın bahçesinde bulunan barakadaki piknik tüpü, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu barakada yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle çevredeki apartmanların camları kırılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.
Patlamanın paniğe neden olduğunu belirten apartman sakini Ayhan Gemici, “Burada kulübe vardı, içinde tüpler vardı, patladı yangın çıktı. Kendi kendine yandı. Herhangi bir kasıt yok. Ateş düşmüş herhalde, alev aldı yandı gitti. Yaralanan yok. Allah’tan hiç kimseye bir şey olmadı” dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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