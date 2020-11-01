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Sarıyer’de polis üniformalı dolandırıcı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Sarıyer’de polis üniformasıyla gezerek güvenini kazandığı kadına 80 bin liraya kiralık aracı satan dolandırıcı, polis tarafından yakalandı.

Sarıyer’de polis üniformalı dolandırıcı yakalandı

Sarıyer’de polis üniformasıyla gezerek güvenini kazandığı kadına 80 bin liraya kiralık aracı satan dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında ve evinde çok sayıda polis malzemesi ele geçirildi.
Sarıyer Kocataş Mahallesi Öztepe Sokak’ta bir şahsın polis üniformasıyla gezmesi üzerine vatandaşlar durumdan şüphelendi. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine giden polis, sokak üzerinde üniformalı bir şahsın araçla dolaştığını gördü. Bunun üzerine şahsı durduran polis, şüphelinin üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda şüpheli Akın Y.’nin üzerinde 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet silah kılıfı, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tabanca şarjörü, 1 adet içi boş yedek şarjör, 1 adet metal polis rozeti, 1 adet kelepçe ve kelepçe kılıfı, 2 adet biber gazı kılıfı, 1 paket havalı tabancada kullanılan boncuk saçma ele geçirildi. Akın Y.’nin arabasında ise 1 adet havalı tüfek, 1 adet içi boş şarjör, 1 adet polis şapkası, 1 adet taktiksel silah kılıfı, 1 adet kelepçe kılıfı, 1 adet şarjör kılıfı, 1 adet cop takmak için kullanılan aparat, 2 adet polis pantolonu, 4 adet mavi renkli polis tişörtü, 1 adet kışlık lacivert polis gömleği ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da devlet kurumlarının adını kullanarak hazırladığı çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Kiralık aracı 80 bin liraya satmış
Akın Y.’nin kendisini polis olarak tanıttığı Sevda Y.’ye kiralık bir aracı 80 bin TL’ye satarak dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Akın Y., "resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel işaret ve kimliklerin usulsüz kullanımı" suçlarından işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer’de polis üniformalı dolandırıcı yakalandı

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