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Sarıyer’de rögardaki patlama kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sarıyer Ayazağa’da cadde üzerindeki rögarda meydana gelen patlamada olası bir faciadan dönüldü.

Sarıyer Ayazağa’da cadde üzerindeki rögarda meydana gelen patlamada olası bir faciadan dönüldü. Sürücülerin ve vatandaşların saniyelerle ölümden kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir rögarda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz kapladı. Rögarda meydana gelen patlama sırasında caddeden geçen aracın camları kırılırken, olayda şans ederi ölen ya da yaralanan olmadı. Vatandaşların saniyelerle ölümden döndüğü olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, rögarın bir araç geçtiği sırada patladığı görülüyor. Patlamanın meydana gelmesiyle aracın camları kırılırken büyük bir toz bulutu ortalığı kaplıyor. O sırada yolda yürüyen bir vatandaşın ise büyük bir korkuyla olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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