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Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Sarıyer'de silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir oto tamir atölyesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de sanayi sitesindeki oto tamir atölyesi işleten Ş.Ç'nin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah çevirdiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Jandarma ekipleri, bu silahlara Sarıyer çevresinde müşteri aradığı tespit edilen şüphelinin iş yerine baskın yaptı.

Elindeki silahları satmak üzereyken yakalanan S.Ç. gözaltına alındı.

Operasyonda kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan 2 torna cihazı, 10 tabanca, 36 tabanca namlusu, 112 fişek, 2 tetik tertibatı, hassas terazi, 45 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alet, esrar öğütme aleti, dürbünlü tüfek, 2 el yapımı antika tabanca, antika kılıç, tabanca yapımında kullanılan hassa ölçü aleti, bir miktar metamfetamin ile esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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ateşli silah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma kurusıkı tabanca Sarıyer

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