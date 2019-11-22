HABER

Sarıyer’de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 23:30 | Son Güncelleme

Sarıyer’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıyer’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
İddiaya göre, akşam saatlerinde Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak’ta 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği tabanca ile bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralıyı gören ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret ettiEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti
Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı (2)Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de Netanyahu anketi!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

IŞİD operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

Mersin'de IŞİD operasyonu! Liste ele geçirildi

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

9 ilde dev operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.