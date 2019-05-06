SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler motosikletle uzaklaşırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar

