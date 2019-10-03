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Sarıyer'de silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Trafikte yol verme tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 5 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı - Silahlı kavga ve darp etme anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 5 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül 02.00 sıralarında Seyrantepe TEM Otoyolu Sarıyer dönüş mevkiinde iki araç sürücüsü arasında yol verme ve araçları birbirlerinin üzerine sürme tartışması sonrasında bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araç plakaları üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Olaya karıştıkları belirlenen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A'yı (22) yakaladı.

Şüphelilerden İsmail A. ve Murat Cihan A'nın üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İpek A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Ersin V. ve Ali Rıza A. adli kontrol şartıyla serbest, İsmail A. Murat Cihan A. ve Murat Gül A. tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bir işinin karnını tutarak akaryakıt istasyonundaki markete girdiği ardından elinde silah bulunan bir kişinin girdiği görülüyor. Görüntülerde kavganın diğer taraflarının da akaryakıt istasyonundaki markete geldikleri bir kişiyi darbettikleri ve silah doğrulttukları anlar görülüyor.

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Sarıyer Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Silahlı kavga "yol verme" tartışması

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