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  4. Sarıyer’de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Sarıyer’de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 22:12 | Son Güncelleme

Sarıyer Ayazağa’da puset içerisinde sokağa bırakılan 4 haftalık bebek görenleri hayrete düşürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek ambulansla en yakın hastaneye götürülürken, polis bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Sarıyer’de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Şehit Ersin Kurt Sokak’ta yaşandı.

SOKAKTA YÜRÜYEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen vatandaşlar, puset içerisinde yaklaşık 4 haftalık bir bebeğin ağlama sesini duydu. Pusete yaklaşan vatandaşlar çevrede kimsenin olmadığını fark edince bebekle ilgilenerek susturmaya çalıştı.

Vatandaşlar bebekle ilgili polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansa alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

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AİLESİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bebeğin iyi olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, ambulansın içinde bebekle oyun oynadı. Bir süre sonra bebek polis kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

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