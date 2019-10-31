HABER

Sarıyer'de su baskını, yollar göle döndü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Sarıyer Çırçır Deresi mevkiinde, yoğun yağmur yağışı sonrası yolu su bastı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer Çırçır Deresi mevkiinde, yoğun yağmur yağışı sonrası yolu su bastı. Sarıyer Tüneline girmek için yolu kullanan araç sahipleri zorluk yaşadı.
Çırçır Deresi mevkiinde, yükseklerden akan yağmur suyu yola birikti. Suyla birlikte gelen toprağın tahliye tünelleri ve rögarları tıkaması nedeniyle biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, tıkanan tahliye kanalları ve rögarları temizleyerek suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Oltadaki balon balığına fok şokuOltadaki balon balığına fok şoku
Anne ve kızının ölümüne neden olan kamyon şoförüne 5 yıl hapisAnne ve kızının ölümüne neden olan kamyon şoförüne 5 yıl hapis
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İBB'de müdür, görevden alınıp memur olarak atandı

İBB'de müdür, memur olarak atandı

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.