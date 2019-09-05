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Sarıyer’de su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 01:26 | Son Güncelleme

Sarıyer Kireçburnu Sahili mevkiinde sahibinin elinden kaçan Aşk isimli at su kanalına düşerek mahsur kaldı.

Sarıyer’de su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Sarıyer Kireçburnu Sahili mevkiinde sahibinin elinden kaçan Aşk isimli at su kanalına düşerek mahsur kaldı. Yaralanan at itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, sabah saat 23.45 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Karadağ ismindeki bir kişinin sahip olduğu Aşk isimli at sahibinin elinden kaçtı. Kaçtıktan sonra yol boyunca koşan at su kanalına düştü.
Atın su kanalına düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. At sahibi ve itfaiye ekipleri birlikte atı kurtarmak için canla başla mücadele verdi.
Yaklaşık 30 dakikalık bir kurtarma operasyonunun sonunda düştüğü yerden çıkarılan at sahibine teslim edildi. Atın su kanalından kurtarılma anını ise vatandaşlar film izler gibi seyretti. Düştüğü yerden çıkarılan atın burun kısmında yaraların olduğu da görüldü.
Sahibine teslim edilen atın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Sarıyer’de su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Sarıyer’de su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Sarıyer’de su kanalına düşen at itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

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