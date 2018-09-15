Sarıyer'de şüpheli çanta boş çıktı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de otobüs durağına bırakılan şüpheli çantada herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Alınan bilgiye göre, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi'ndeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alarak uzman ekiplere haber verdi.
Bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanının yerleştirdiği fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı.
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