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Sarıyer'de tahliye edilen bina sakinlerinin bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Sarıyer'de kolonlarının patlaması sonucu tahliye edilen 9 katlı binada kalan vatandaşlar, belediyenin kurduğu çadırda bekliyor - Çevredeki bazı binalarda tedbir amaçlı boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, kolonlarının patlaması sonucu tahliye edilen 39 daireden oluşan 120 kişinin kaldığı 9 katlı binanın sakinleri, belediyenin kurduğu çadırda bekliyor.

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos'ta Bahçeköy Doğanbey Caddesi'ndeki 9 katlı binadan patlama sesi duyuldu. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu binanın kolanlarında patlama meydana geldiği görüldü. Bunun üzerine 9 katlı, 39 daireden oluşan bina boşaltılarak, burada yaşayan 120 kişi çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi.

Polis ekipleri mühürlenen binanın bulunduğu kısmı bariyerlerle kapattı.

Ekipler, binaya girişe izin vermezken, apartman sakinleri de Sarıyer Belediyesince caddeye kurulan çadırda bekliyor.

Bu arada, mühürlenen binanın çevresindeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

- "Deprem zannettik"

AA muhabirine açıklamada bulunan bina sakini Yenimahalle Muhtarı Erdoğan Kavraz, 16 Ağustos akşamı saat 23.30'da civarında binadan tüp patlaması sesi duyulduğunu söyledi.

Emniyete ve belediyeye haber verdiklerini, bina sakinlerinden 39 kişinin belediyenin sosyal tesislerinde kaldığını dile getiren Kavraz, "Sağ olsun belediye başkanımız, kaymakamımız çok ilgilendi." diye konuştu.

Binanın tahliye edildiğini ve mühürlendiğini söyleyen Kavraz, çevredeki binalarda oturanları da evlerinde kalmamaları için uyardıklarını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 2 mühendisle görüştüklerini belirten Kavraz, çevredeki bazı binaların mühürlenmemesine rağmen tahliye edildiğini aktardı.

Bina sakini Tufan Sarıkaya ise, büyük bir patlama sesinin ardından binanın aşağı doğru oturduğunu hissettiklerini anlattı.

Deprem olduğunu zannettiklerini söyleyen Sarıkaya, şöyle konuştu:

" Ama dışarı çıktığımızda etraftaki binalardan hiçbir reaksiyon görmeyince binamızda sıkıntı olduğunu fark ettik. Hemen polisi aradık. Polis ve itfaiye eşliğinde binamızın deposuna girip, kapıları kırdık. İçeri giren itfaiye ekibinin koşarak dışarı çıktığını gördük. Binada oturumun yasaklanmasını talep etti ve binamız cuma gecesinden itibaren mühürlü. Şu anda kayınpederimin evinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Ama ne kadar sürecek, ne olacak bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
bina tahliye Sarıyer

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