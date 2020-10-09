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  4. Sarıyer’de ‘tehlike ırk’ köpek besleyen şahsa cezai işlem uygulandı

Sarıyer’de ‘tehlike ırk’ köpek besleyen şahsa cezai işlem uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 20:45 | Son Güncelleme

Sarıyer’de iki tane ‘tehlikeli ırk’ köpek beslediği belirlenen bir şahsa 19 bin 126 TL idari para cezası uygulandı.Sarıyer Havantepe Mahallesi’nde ‘tehlikeli ırk’ köpek beslenildiği ve eziyet edildiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği görevlileri 8 Ekim günü saat 12.00’da harekete geçti.

Sarıyer’de iki tane ‘tehlikeli ırk’ köpek beslediği belirlenen bir şahsa 19 bin 126 TL idari para cezası uygulandı.

Sarıyer Havantepe Mahallesi’nde ‘tehlikeli ırk’ köpek beslenildiği ve eziyet edildiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği görevlileri 8 Ekim günü saat 12.00’da harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri yaptığı çalışmalarda V.Ö. isimli şahsın yasaklı ırk olarak tabir edilen iki adet köpeği bahçesinde beslediği ve herhangi bir belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Konu ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri V.Ö.’ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14-L fiiline aykırı davrandığından, ayrıca aynı kanuna istinaden 28/K bendi uyarınca hayvan başına 9 bin 563 TL’den olmak üzere toplam 19 bin 126 TL idari para cezası uyguladı.

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