HABER

SARIYER'DE TEKNE YANGINI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Olay yerinden görüntü

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldıUludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı
Engelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecekEngelli vatandaşlar en iyi radyocuyu seçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.