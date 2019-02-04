SARIYER'DE TEKNE YANGINI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Sarıyer Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

