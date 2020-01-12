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  4. Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı

Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 07:23 | Son Güncelleme

Sarıyer Büyükdere Caddesinde ters yönde giden alkollü sürücü önce ticari taksiye çarptı. Daha sonra başka bir otomobile çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı. Beşiktaş yönünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00’da Sarıyer İlçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi Maslak Mevkii Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya alkollü olduğu öğrenilen B.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün ters yönden gelmesinden dolayı önüne çıkan M.U. idaresindeki ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kazadan dolayı yol kenarına savrularak durabildi.

Alkollü sürücü hakimiyetini kaybettikten sonra önüne çıkan H.A. idaresindeki otomobile de önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil de savrularak durabildi. Kazadan dolayı otomobil içinde bulunan kişileri gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ise hastaneye kaldırdı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kadında ambulanstaki arkadaşını yalnız bırakmak istemedi.

Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler ile otomobiller yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğin yaşandığı yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer

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