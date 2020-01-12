Sarıyer'de ters yöne giren alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de ters yöne giren araç taksiyle vurduktan sonra savruldu. Araç daha sonra bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen iki otomobilde sıkışan dört kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ters yöne giren sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

İddialara göre Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı araç, ters yönde seyrederken, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı. İki otomobil de hurdaya dönerken iki otomobilde bulunan 4 kişi otomobillerin içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içinde sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansın içinde ilk müdahalesi yapılan 2 kadının feryatları kameralara yansıdı.