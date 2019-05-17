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Sarıyer'de tırın çarptığı ağaç otobüs durağına devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Sarıyer'de tırın çarptığı ağaç otobüs durağına devrildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tırın çarptığı ağaç, otobüs durağının üzerine devrildi.

Bahçeköy Caddesi üzerinde seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç, Çayırbaşı Otobüs Durağı'nın üzerine devrildi ve cadde trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın dallarını keserek yolu trafiğe açtı.

Belediye ekiplerinin olay yerinde çalışması sürüyor.

Olay anında otobüs durağında bekleyen Necip Güleç, otobüs beklerken bir ses duyduklarını belirterek, ''Bir anda yere düştüm. Otobüs durağında 3 kişi bekliyorduk. Hepimiz sonra karşı tarafa kaçtık. Ağaca tır çarptı.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ otobüs durağı Sarıyer TIR

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