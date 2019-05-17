Sarıyer'de TIR'ın çarptığı ağacın otobüs durağına devrilmesi kamerada 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER Bahçeköy Caddesi'nde ilerleyen TIR, otobüs durağının hemen yanındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç otobüs durağının üzerine devrildi. O sırada otobüs durağında bekleyen 3 kişi ölümden döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Sarıyer Bahçeköy Caddesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bahçeköy Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerleyen TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Çayırbaşı otobüs durağının yanındaki ağaca çarptı.

OTOBÜS DURAĞINDA BULUNANLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ağaç, o sırada 3 kişinin bulunduğu otobüs durağının üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otobüs durağı adeta yerle bir oldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı, elektrikli testereyle parçalara ayırarak kaza yerinden kaldırdı.

KAÇARKEN YERE DÜŞTÜM AĞAÇ ÜZERİME DÜŞTÜ

Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen Nedim İreç "Biz durakta 3 kişiydik otobüs bekiyorduk. Birden bir ses geldi biz hemen kaçtık. Bende kaçarken yere düştüm. Ağaç üzerime devrildi. Ucuz kurtulduk" dedi.