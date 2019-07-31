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Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

Otomobilin oyun parkına girmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk da yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de otomobilin oyun parkına girmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sezer Sokak'ta seyir halinde olan H.E. idaresindeki 34 PV 578 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oyun parkına girdi.

Kazada, parkta oynayan 2,5 yaşındaki Elif Nur Türk ve 4 yaşındaki Murat Erdoğan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan Elif Nur Türk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Erdoğan'ın ise Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Sarıyer trafik kazası

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