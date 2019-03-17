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Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

SARIYER'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı trafik kazasında, üzerinden kimlik çıkmayan yaya genç kadın hayatını kaybetti.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı trafik kazasında, üzerinden kimlik çıkmayan yaya genç kadın hayatını kaybetti. Sarıyer Caddesi'nde, saat 22.30 sıralarında M. Ö. isimli kişinin kullandığı 34 NE 7707 plakalı lüks otomobil İstinye istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce öteye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç bir kadın olduğu ifade edilen yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak, kazanın gerçekleştiği istikameti trafiğe kapattı. Ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde kazayla ilgili delil toplama çalışması yaptı. Kazadan geriye üzerinden kimlik çıkmayan genç kadına ait, bedeninden metrelerce ötede bulunan bir ayakkabı kaldı. Sürücü M. Ö. gözaltına alınarak Sarıyer Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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