Sarıyer'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kemerburgaz Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ZK 255 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı.

Kazayı gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

