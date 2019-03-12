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Sarıyer'de tüp patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 05:40 | Son Güncelleme

Sarıyer'de balıkçı barınağında tüp patlaması meydana gelirken tamamen yanan barınak itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de balıkçı barınağında tüp patlaması meydana gelirken tamamen yanan barınak itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rumeli Kavağı Liman Caddesi'ndeki Midyeciler Çarşısı'nda yer alan balıkçı barınağında henüz bilinmeyen bir nedenle tüp patlaması meydana geldi.

Patlama nedeniyle barınakta yangın çıktı. Alevler, barınağın üst tarafından yer alan ağaçlık alana da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sarıyer itfaiye ekipleri, yanan barınağa müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı olayda barınak tamamen yandı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Deniz polisi de kıyıda inceleme gerçekleştirdi.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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