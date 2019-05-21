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Sarıyer'de un yüklü kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Sarıyer'de un yüklü kamyon devrildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de un çuvallarının yüklü olduğu kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi Şifa Yolu Üst Sokağı'nda, İlhan Can'ın kullandığı 42 FLF 37 plakalı un dolu çuvalların yüklü olduğu kamyon, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kaza nedeniyle un çuvalları yola savrulurken, sürücü araçta sıkıştı. İlhan Can, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ise sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek, gelen araçları başka istikamete yönlendirdi.

Kamyonun ve yola dağılmış un çuvallarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kamyon Devrildi Sarıyer un çuvalları

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