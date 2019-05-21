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Sarıyer’de un yüklü kamyon devrildi, unlar yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Sarıyer’de yokuş aşağıya indiği esnada frenleri tutmayan kamyon sürücüsü, belediye otobüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca aracı devrilerek yan yattı.

Sarıyer’de yokuş aşağıya indiği esnada frenleri tutmayan kamyon sürücüsü, belediye otobüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca aracı devrilerek yan yattı. Yara almadan kazayı atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, un çuvalları ise yola saçıldı.
Kaza, saat 13.00 Sarıyer Maden Mahallesi Şifa Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maden’den Sarıyer istikametine 42 FLF 37 plakalı kamyon ile seyreden İlhan Can, yokuş aşağıya indiği esnada aracın frenleri tutmadı. Birkaç kez deneme yapan sürücü Can ardından arkasındaki yolcu otobüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yara almayan sürücü Can devrilen araçtan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Can’ın kontrollerinin yaptıktan sonra taburcu etti. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı. Kaza nedeniyle kamyondaki un çuvalları yola saçılırken, sokak ise trafiğe kapandı.

“Belediye otobüsünü atlatmak için direksiyonu kırınca kamyon yan yattı”
Kamyon sürücüsü İlhan Can, “Navigasyona göre geldim. Yukarıda da burada da fren tutmadı. Fren tutmayınca karşıya vurdum, arkamda belediye otobüsü vardı. Onu atlatmak için direksiyonu kırınca kamyon yan yattı. Yaram yok, malzemeler Sarıyer’e getiriyordum, un yüklüydü” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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