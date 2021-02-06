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  4. Sarıyer’de uyuşturucu imalathanesine çevrilen lüks dairelere baskın

Sarıyer’de uyuşturucu imalathanesine çevrilen lüks dairelere baskın

06.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de uyuşturucu imalathanesine çevrilen 3 lüks daireye baskın yapıldı.

Sarıyer’de uyuşturucu imalathanesine çevrilen 3 lüks daireye baskın yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olduğu belirlenen 192 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maslak’ta lüks dairelerde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. E.E. isimli şahsın, kiraladığı 3 daireyi uyuşturucu imalathanesine çevirdiğini belirleyen polis, söz konusu adreslere baskın yaptı. Yapılan operasyonda E.E. gözaltına alınırken dairelerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, gübre, saksılar, bitki yetiştirmek için kullanılan düzenekler, iklimlendirme sistemleri ve hassas terazi ele geçirildi. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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