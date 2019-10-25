HABER

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında yakalanan ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılan "ölüm patroniçesi" lakaplı Saide D'nin cezaevinden irtibat kurduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 18 Ekim'de 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 4 kilo 192 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Tatlı başarıTatlı başarı
29 Ekim kutlamaları başlıyor29 Ekim kutlamaları başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı

Konya'da öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla lise hademesi gözaltına alındı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı

Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı

Son dakika! Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.