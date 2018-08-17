HABER

Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını -2

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine zulalanmış uyuşturucu madde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Ekipleri'nin de desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Eros'unda katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

5 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Narkotik ekipleri tarafından daha önce tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.'nin yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

EKMEK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin yaptığı operasyonda daha önce yıkım kararı verilen ve Saide D.'ye ait olduğu iddia edilen evin etrafında yapılan aramalarda ekmek arasına, futbol topunun içine ve çocuk bezinin arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacakYakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacak
TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptıTIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.