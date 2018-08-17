Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını -2

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine zulalanmış uyuşturucu madde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Ekipleri'nin de desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Eros'unda katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Narkotik ekipleri tarafından daha önce tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.'nin yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
EKMEK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ekiplerin yaptığı operasyonda daha önce yıkım kararı verilen ve Saide D.'ye ait olduğu iddia edilen evin etrafında yapılan aramalarda ekmek arasına, futbol topunun içine ve çocuk bezinin arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!
İstanbul'da şafak operasyonu!
Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder
MHP ve İYİ Parti iddiası olay yaratacak!
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi
Binlerce yıllık sır ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum