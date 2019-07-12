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Sarıyer’de yabancı uyruklu kadına gasp dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

Sarıyer’de marketten çıkarak evine yürüyen yabancı uyruklu bir kadın gasba uğradı.

Sarıyer’de marketten çıkarak evine yürüyen yabancı uyruklu bir kadın gasba uğradı. Kadının çantasını gasp eden şüpheli kaçarken ayakkabısının tekini düşürdü. Polis ekipleri ise tek ayakkabılı şüphelinin peşine düştü.
Sarıyer’in Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Arkası Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.30 sıralarında markete giden Gürcistan uyruklu bir kadın alışveriş yaparak evine doğru yürümeye başladı. Takip edildiğinden haberi olmayan kadın, evine yaklaştığı sırada arkadan gelen zanlı çantaya elini uzattı. Çantayı alarak kaçmaya çalışan şüpheliye kadın karşılık vererek direnmeye başladı. Bunun üzerine şüpheli şahıs kadını darp ederek çantayı almayı başararak, koşmaya başladı. Kaçarken ayakkabısının tekini düşüren şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Gasp mağduru kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ise durumu polise haber verdi.
Sokağın çığlıkla inlediğini belirten mahalle sakini, "Çığlıklarını duyduk kadının. Üstü başı yırtılmıştı. Şüphelinin ayakkabısının teki olay yerinde kalmış. Tek ayakkabıyla kaçarak gitmiş. Mağdur mahallemizin gelini olur. İyi bir insandır kendisi. Uzun boylu, beyaz tişörtlü biriydi. İnşallah en kısa zamanda yakalanır’’ ifadelerini kullandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin eşkalini tespit etti. Eşkal tespitinin ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler devriyelerini sıklaştırarak şüphelinin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mağdur kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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