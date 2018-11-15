HABER

SARIYER'DE 'YAĞMUR' KAZASI :1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Zekeriyaköy-Bahçeköy yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zekeriyaköy istikametine seyir halinde olan 34 BC 857 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Rumeli Hisarüstü-Arıköy seferini yapan Halis Öztürk'ün kullandığı içerisinde İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otobüs ve otomobilden görüntü

-İETT şoföründen görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
Bakan Selçuk: Çocuk üzerinden pazarlama, riskler taşıyor (2)Bakan Selçuk: Çocuk üzerinden pazarlama, riskler taşıyor (2)
Zift yüklü tanker devrildi, vatandaş ihbarı Van Gölü'nü kirlenmekten kurtardıZift yüklü tanker devrildi, vatandaş ihbarı Van Gölü'nü kirlenmekten kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Korkunç olay! Ölümden döndü

Korkunç olay! Ölümden döndü

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan-Gökçek gizli görüşmesiyle ilgili flaş yorum!

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk sela okundu

Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

Uzungöl'de muhteşem kar manzarası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.