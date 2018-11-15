SARIYER'DE 'YAĞMUR' KAZASI :1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Zekeriyaköy-Bahçeköy yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zekeriyaköy istikametine seyir halinde olan 34 BC 857 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Rumeli Hisarüstü-Arıköy seferini yapan Halis Öztürk'ün kullandığı içerisinde İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otobüs ve otomobilden görüntü

-İETT şoföründen görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

