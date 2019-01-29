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Sarıyer'de, yangın çıkan kulübedeki piknik tüpü bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:45 | Son Güncelleme

SARIYER'de, bir binanın bahçesindeki kulübede çıkan yangında, piknik tüpü patladı.

Sarıyer'de, yangın çıkan kulübedeki piknik tüpü bomba gibi patladı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, bir binanın bahçesindeki kulübede çıkan yangında, piknik tüpü patladı. Mahalle sakinlerini sokağa döken patlamada binadaki bazı evlerin camları kırıldı.
Olay, Yeniköy Mahallesi Güner Sokak'ta saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki bir binanın bahçesindeki kulübe, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, kulübenin içindeki piknik tüpü büyük gürültüyle patladı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri ne olduğunu anlamak için sokağa döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan kulübeye müdahale ederek yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın ve patlamada binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de, yangın çıkan kulübedeki piknik tüpü bomba gibi patladıSarıyer'de, yangın çıkan kulübedeki piknik tüpü bomba gibi patladıSarıyer'de, yangın çıkan kulübedeki piknik tüpü bomba gibi patladıSarıyer'de, yangın çıkan kulübedeki piknik tüpü bomba gibi patladı

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