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SARIYER'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:42 | Son Güncelleme

Sarıyer'de 5 katlı bir binanın girişindeki markette çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de 5 katlı bir binanın girişindeki markette çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Marketin deposundaki bir otomobil de kısmen yandı.
Yangın, Yeniköy Mahallesi Nuripaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın girişindeki marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Market çalışanları, depoya inerek mahalle sakinlerinin de yardımıyla alevlere müdahale etmek istedi. Çabalara rağmen yangının söndürülememesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada, yangın nedeniyle oluşan dumanın binanın içini sarması nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale edip, mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla aşağı indirdi.
Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sırasında depoda bulunan ve vatandaşlar tarafından çıkarılan bir otomobilin de kısmen yandığı öğrenildi.
Yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinlerinden Selim Tavşancı, dumanları görünce yardımcı olmaya çalıştığını belirterek "Arkada kartonlar vardı. Büyük ihtimalle yukarıdan atılan sigara izmariti neden oldu. O da nalburun lastiklerine denk geldi. Müdahale ettik, söndürdük, bir araç yandı. Yaralanan falan yok. İtfaiye ve polis, işini yaptı. Mahsur kalanları itfaiye merdivenle indirdi" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Cep Telefonu görüntüleri
-Mahsur kalanların itfaiye merdiveni ile kurtarılması
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Aktüel Görüntü
-Dükkandan deposundan dumanların çıkması
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye araçlarından detay görüntü
-Üst katta mahsur kalan yaşlı kadından görüntü
-Meraklı kalabalıktan detay görüntü
-Yangın çıkan depodan detay görüntü
-Yanan otomobilden görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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