HABER
  4. Sarıyer’de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sarıyer’de; yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

Sarıyer sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi.

Sarıyer sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı kendi teknesine yer açmak için itmeye çalışırken ayağı kayarak, kendi kayığının içine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, Sarıyer sahilinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Ercan Karakaş teknede yaşıyordu. Tekneyle denize açılan yaşlı adam bir süre sonra sahile döndüğünde kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı, teknesine yer açmak için itmeye çalışan yaşlı adam ayağı kayarak düştü. Kayığın içine düşen yaşlı adamın yerinden kalkamadığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Yangında ölen yaşlı adam toprağa verildiYangında ölen yaşlı adam toprağa verildi
Karasu sahilinde erkek cesedi bulunduKarasu sahilinde erkek cesedi bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

Hadise’den seksi 'leopar' paylaşımı

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Metrobüste taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tabela asarken taksinin üzerine düştü! O anlar kamerada

Taksinin üzerine böyle düştü!

Son dakika! IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi Burdur'da yakalandı

IŞİD'in kritik ismi Burdur'da yakalandı

2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

70 milyon hazineye devretti

Bursa'da halk otobüsüne polis baskını! 3 ayrı suçtan aranan şahıs böyle yakalandı

Halk otobüsüne polis baskını! Böyle yakalandı

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattaki terastan düştü

Güvercin yakalamak isteyen çocuk 4. kattan düştü

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.