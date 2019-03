Sarıyer'de yaşayan Sivaslılar 'Salih Bayraktar' dedi

İSTANBUL, (DHA) -Sarıyer’de düzenlenen Sivaslılar yöresel gecesinde, Salih Bayraktar rüzgârı esti. Yaklaşık 40 bin Sivaslı’nın yaşadığı ilçede, geceye yüzlerce Sivaslı vatandaş katıldı. Burada konuşan Sarıyer Sivaslılar Derneği Başkanı Ali Genç, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın belediye başkanlığında başarılı olacağına yürekten inandığını söyledi. Sarıyer’de bir haftadır devam eden yöresel geceler serisi kapsamında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz illerinin ardından dün akşam yüzlerce Sivaslı İBB Kültür Merkezi’nde buluştu. Yeni Zelanda’da Cuma namazı için camide olan Müslümanları hedef alan terör saldırısı nedeniyle, önceden planlanan Onur Şan konserinin iptal edildiği gece, şehit edilen Müslümanlar için okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı. Geceye SASİDER Başkanı Ali Genç ve Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Nevzat Şatıroğlu ile Sivas federasyonu üyesi derneklerin başkanları katıldı. “SARIYER İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNÜ HARCAYAN BİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ VAR” Sarıyer’de düzenlenen Sivaslılar yöresel gecesinde konuşan Sarıyer Sivaslılar Derneği (SASİDER) Başkanı Ali Genç, “Bugüne kadar ‘eviniz yıkılır, eviniz yıkılır’ dendi ve bu konu hep suistimal edildi. Ama bugün Salih Bayraktar kardeşimizin ortaya koyduğu irade ile üstün, gayret ve beceriyle devlet dedi ki, ‘İmar barışı ile beraber kimsenin yerini yıkmıyorum.' Bu büyük bir kazanım. Sarıyer için gecesini gündüzünü harcayan bir belediye başkan adayımız var. Her şeyiyle bu gecekondu sorununa, mülkiyet sorununa sahip çıkan Salih Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum” diye konuştu. "MÜLKİYET SORUNUNU SAHİPLENEN BİR ADAYIMIZ VAR" 54 yıldır Sarıyer’de yaşadığını söyleyen SASİDER Başkanı Genç, “Gerçekten hepinizin olduğu gibi benimde İstanbul’a geldiğimizden beri hep bir mülkiyet sorunumuz oldu. Yıllardan beri bu suistimal edildi, ‘hep yıkılacak’ dendi. Bu dönemde karşımıza öyle ciddi bir şey çıktı ki, aşağı yukarı 60, 70 yıldan beri Sarıyer’in en büyük sorunu olan mülkiyet sorununu çok ciddi bir şekilde sahiplenen, kucaklayan ve bunun için gecesini gündüzünü harcayan değerli bir belediye başkan adayımız var. Şimdi huzurlarınızda ben yüreğiyle, her şeyiyle bu gecekondu sorununa, mülkiyet sorununa sahip çıkan Salih Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün Salih Bayraktar kardeşimizin ortaya koyduğu irade ile büyük üstün, gayret ve beceriyle, ‘Ben kardeşim imar barışı ile beraber kimsenin yerini yıkmıyorum’ dedi. Bu büyük bir kazanım. Şimdi bundan sonra ikinci safha başlıyor. Büyük ihtimalle bu müracaat 15 Haziran’da bitecek. Müracaattan sonra anlaşmalar olacak ve daha sonra tapu gündeme gelecek. Birtakım insanlar ‘Neden tapuyu hemen şimdi vermiyorsunuz’ diyor. Kardeşim veremez, bir sefer herkes bundan faydalanacak. Allah nasip ederse önümüzdeki yıldan itibaren tapu sorunu olan her yerde Salih Bayraktar başkanımızın çalışmasıyla tapularımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı. “SARIYER’İN GELECEĞİ İÇİN 5 SENE ÇOK ÖNEMLİ” Salih Bayraktar’a önemli bir hususta daha teşekkür etmek istediğini ifade eden Ali Genç, “Sivaslı hemşerilerimizi belediye meclisinde oldukça güzel yerlerde değerlendirmiş. 5 tane Sivaslı Suşehri ve diğer ilçelerimizden hemşerimiz Salih Bey’in listesinde. Adilde bir liste yapmış. Genç ve dinamik bir liste. Ben sizlere şunu söylüyorum. Sarıyer’in geleceği için bu 5 sene çok önemli. Mülkiyet sorunlarımız için ve Sarıyer’e inanılmaz hizmet projelerini gördünüz Salih Bayraktar’ın. Ben bir gazetede bir demeç vermiştim. Demiştim ki, ‘Bu Salih Bey’in projeleri bir belediye başkanını 5 senede değil 20 senede bile zor yapılır’ dedim. Hatta ben de belediye başkanı olsam bunu yapamam. Ama Salih Bayraktar yapar. Neden yapar? Bu zaten geldiği ilçe başkanlığından beri Sarıyer’e çok önemli hizmetleri oldu. Ben Salih başkana yürekten inanıyorum, yürekten güveniyorum. Allah yolunu açık etsin” diye konuştu. SALİH BAYRAKTAR’A 58 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ Gecede Ali Genç daha sonra sahneye davet ettiği Salih Bayraktar’a 58 numaralı ve üzerinde Salih Bayraktar yazılı Sivas Spor forması hediye etti. AK Parti Sarıyer Sivaslı Belediye Meclis Üyeleri ve Adayları Hüseyin Coşgun, Verda Yiğit ile Meclis Üyesi Adayları aralarında olduğu Ak Parti’nin Sivaslı Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Adayları sahneye çıkarak Ali Genç ve Salih Bayraktar’la birlikte Sivaslıları selamladı. Daha sonra sahneye çıkan MHP Sarıyer İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç de MHP Sarıyer İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç konuşmasına, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye, ülkücü hareketinin ve MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’e ve Sivaslı şehit Muhsin Yazıcıoğlu’na selam göndererek başladı. Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın Sarıyer’de birlikteliğin temsilcisi olduğunu vurgulayan Bilgiç, “31 Mart 2019 tarihinde Sarıyer’in çehresini değiştirecek projelerle inşallah bismillah diyeceğiz. Sarıyer’i hak ettiği güzellik ve değere hep beraber kavuşturacağız” dedi. “SARIYER’İN ASIL ÖNEMLİ SORUNUNUN HUZUR VE GELECEK ENDİŞESİ” Konuşmasına 'Rüzgarı sert yiğidi mert bölgenin insanlarına selam olsun' diyerek başlayan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Ali Genç’in işaret ettiği mülkiyetgibi sorunları Sarıyer’de kolaylıkla çözebileceklerini belirterek, Sarıyer’in asıl önemli sorununun huzur ve gelecek endişesi olduğunu kaydetti. Bayraktar, “Şu an terör örgütüyle iş birliği yapılıyor. Mülkiyet gibi sorunları kolaylıkla çözeriz. Bu seçimi ister beka meselesi olarak görün ister hizmet seçimi olarak görün. Nasıl görürseniz görün aynı kapıya çıkıyor” ifadelerine yer verdi. YENİ ZELANDA’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISI Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısına da tepki gösteren Bayraktar, “Bu saldırıların birçok mesajı vardır. Nedir? İslam’ı gerçekten yaralamak baltalamak ve Müslümanları dinden uzaklaştırmak. Ayrıca tabi bir de korku salmak. Büyük bir vahşet. Biz bunu 15 Temmuz’da da yaşadık” diye konuştu. Gecede İstanbul Milletvekilleri Güler ve Şatıroğlu da de birer konuşma yaparak Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınarken Sivaslıların Bayraktar’a olan güven ve desteğini ifade ettiler.