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Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza:1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 00:31 | Son Güncelleme

Sarıyer’de cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Sarıyer’de cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre ileriye savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kadından geriye sadece ayakkabısı kaldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına, M.Ö. yönetimindeki 34 NE 7707 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, 20 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis caddeyi trafiğe kapattı
Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi tek yönlü trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tek yönlü kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden kadından ise geriye sadece ayakkabısı kaldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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