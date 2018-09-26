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Sarıyer'de yol çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Sarıyer'de yol çöktü

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yoldaki asfalt ve toprak bir evin bahçesine doldu. Evde kiracı olan Muhammet Küçükbirinci evden çıktıktan 5 dakika sonra çökmenin yaşandığını söyledi
Olay, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi, Kavaklıdere sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle Kavaklıdere sokağından geçen yolun bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle kayan toprak iki katlı bir evin bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yolun giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı.

“GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIK"
Çöken yolun bitişiğinde bulunan evin sahibi Erol Koçak, “Ben evde oturuyordum. Bir gürültü duyduk, yağmurdan dolayı yol çöktü. Gürültüyü duyduk dışarı çıktık. Burayı biz kendimiz yaptık, o zaman burada yol yoktu. Şimdi minibüs yolu oldu. Çöktükçe yama yapıyorlar olacağı bu… Önce duvarı sağlama almaları lazım. Buradan minibüs geçiyor otobüs geçiyor. Önlemini almadılar. Evde herhangi bir zarar yok. Allahtan o sıra evdeydik bahçede değildik" dedi.

EVDEN ÇIKTIKTAN 5 DAKİKA SONRA BURASI YIKILDI
Kiracı Muhammet Küçükbirinci, “Bugün çok şiddetli bir yağmur vardı. Ben bu evde kiracıyım. Ben evden çıktım 5 dakika sonra burası yıkıldı. Benim üzerime yıkılabilirdi. Motosikletim burada bağlıydı. Yağmur yağıyor diye başka yeri aldım. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.
(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de yol çöktüSarıyer'de yol çöktüSarıyer'de yol çöktüSarıyer'de yol çöktü

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