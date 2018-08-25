HABER

SARIYER'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 YARALI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir yolcu otobüsü devrildi.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Sarıyer'de bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrildi.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Detaylar

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Ormancı türküsündeki Belen Kahvesi'ne ziyaretçi akınıOrmancı türküsündeki Belen Kahvesi'ne ziyaretçi akını
15 Temmuz Destanı'ndan sonra Malazgirt Destanı'nı yazdı15 Temmuz Destanı'ndan sonra Malazgirt Destanı'nı yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Diğer Haberler
Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Karasu'da 2 günde '3 bin 362' kişi hastaneye başvurdu!

Karasu'da 2 günde '3 bin 362' kişi hastaneye başvurdu!

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.