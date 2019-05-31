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Sarıyer'de yoldan çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

SARIYER  Kemerburgaz Caddesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı.

Sarıyer'de yoldan çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER Kemerburgaz Caddesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Göktürk istikametine seyir halinde olan 35 ZK 255 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı. Kaza nedeniyle sürücü araçta sıkıştı. Sürücünün yardımına fabrikanın güvenlik görevlileri koştu. Güvenlik görevlileri durumu sağlık,polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı. Ambulansa alınarak hastaneye götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın yoldan çıkarak fabrikanın duvarına çarpıyor yansıyor.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de yoldan çıkan otomobil fabrika duvarına çarptıSarıyer'de yoldan çıkan otomobil fabrika duvarına çarptıSarıyer'de yoldan çıkan otomobil fabrika duvarına çarptıSarıyer'de yoldan çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı

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