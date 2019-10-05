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Sarıyer'de zincirleme trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer istikametine giden Nilsu Kılıç'ın kullandığı 35 GC 3051 plakalı otomobil yağış nedeniyle virajı alamayarak, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobil daha sonra yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin de duramaması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından Nilsu Kılıç ise kısa süreli şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"EL FRENİNİ ÇEKEREK DURMAYA ÇALIŞTIM AMA DURAMADIM"
Yağışın etkisiyle duramadığını söyleyen bir sürücü, "Ben duramadığım için yoldan çıktım. Yağışın da etkisi var ben el frenini çekerek durmaya çalıştım ama kaydı duramayarak kaza yaptım" dedi.

"YOLUN ISLAK OLMASI NEDENİYLE DİĞER ARAÇLAR DA DURAMADI"
Kazaya karışan başka bir sürücü ise, "Kazaya neden beyaz araç virajı alamayarak kaldırımdaki elektrik direğine vurarak yan dönüyor. Diğer arabalar ona çarpmamak için frene basınca yolunda ıslak olması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişi yaralandı ama yaralının ciddi bir durumu yok" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de zincirleme trafik kazasıSarıyer'de zincirleme trafik kazasıSarıyer'de zincirleme trafik kazasıSarıyer'de zincirleme trafik kazası

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