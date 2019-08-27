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Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

SARIYER'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu.

Sarıyer'deki kilisede defineci talanı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi.
Sarıyer, Gümüşdere'de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı. Kaderine terk edilen kilise, şu an ise harabe halde. Tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Defineciler kilisenin her tarafını kazdı. Kilisenin içini de talan eden defineciler, 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı. Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor. Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Sarıyer'deki kilisede defineci talanıSarıyer'deki kilisede defineci talanıSarıyer'deki kilisede defineci talanıSarıyer'deki kilisede defineci talanı

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