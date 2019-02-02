Sarıyer'deki Kore Okulu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'deki Kore Okulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rumeli Hisarı Mahallesi Okul Altı Sokağı'ndaki Kore Okulu'nun mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenci, pencere demirleri kesilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrenciyle ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.

