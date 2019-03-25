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Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahara Merhaba Konserleri’ ile yüzlerce Sarıyerli baharı hep birlikte karşıladı.

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahara Merhaba Konserleri’ ile yüzlerce Sarıyerli baharı hep birlikte karşıladı. Sarıyerliler balık ekmek ikramından sonra ünlü sanatçıların verdiği konserlerle doyasıya eğlendi.
Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Bahara Merhaba Konserleri’ yüzlerce Sarıyerliyi bir araya getirdi. Balık ekmek dağıtımıyla başlayan etkinlikte ikramların ardından Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Ayşenur Kolivar, Grup Koliva ve Türk Halk Müziği’nin güçlü ismi Ender Bakır sahne aldı. Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun da kısa bir gösteri yaptığı gecede hep bir ağızdan söylenen şarkılarla keyifli anlar yaşayan Sarıyerliler müziğe doydu.
Konserde şarkılarıyla dinleyicileri coşturan Ayşenur Kolivar, “İnsanlar baharı büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Türkülerle yapmak daha anlamlı. Kendi ürettikleriyle birlikte coşuyor insanlar. Bizim için keyifli bir akşam oldu. Ama tabi bunu söylemesi gereken asıl kişiler seyirciler” dedi.
Bir dizi için sürpriz bir single hazırladıklarının müjdesini veren Koliva Grubunun solisti İlhan Gülten, “Bugün güzel bir konser oldu. Biz de sahnedeyken gerçekten çok eğlendik. Çünkü çok coşkulu, çok enerjik bir kitle vardı karşımızda. Kültürümüze saygı duyan ve eşlik eden bir kitle vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tarz konserler bizim için çok önemli. Müziği bilen ve dinleyen insanları karşınızda görünce daha büyük bir sorumlulukla sahneye çıkıyorsunuz. Onun farkındaydık bugün. Sahneye çıktık şarkılarımızı söyledik. Sahneden indiğimizde de çok güzel tepkilerle karşılaştık. Bir single şarkımız var. Büyük bir düet. Ama isim vermeyeyim sürprizi bozmak istemiyorum. 10 gün içerisinde dizilerde duymaya başlayacağız. Bir dizi için yaptığımız bir müzik” diye konuştu.
Çıkardığı son single ile çok dinlenen ve sevilen sanatçı Ender Balkır ise, “Sarıyer’i seviyorum çünkü küçük bir Anadolu gibi Sarıyer. İstanbul’dan ayrı ve orada Anadolu’dan gelen insanların sanki Anadolu’daymışsın gibi hissettiğim bir yer. Konseri yaparken de onu hissettim. İnsanların sıcaklığı buram buram Anadolu kokuyor. Zaten Anadolu demek türkü demek. Bu yüzden çok mutluyuz. Gelen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi
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